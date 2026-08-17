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Tối 17/8, Bản tin 19h của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về việc xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) do ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó trưởng Ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, điều khiển ô tô, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, vụ việc đã được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các tổ chức khủng bố, các đối tượng chống phá đã lợi dụng vụ việc này để kích động, xúi giục trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chụp màn hình

Nạn nhân của vụ tai nạn giao thông là hai bố con, trong đó người con gái tử vong, người bố bị chấn thương. Hiện sức khỏe của người bố tương đối ổn định.

Vụ việc sau đó đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Kết quả xử lý đã được thông báo đến gia đình nạn nhân. Sự việc đã xảy ra hơn 1 năm. Trước nhiều ý kiến trên không gian mạng, người bố là ông Đỗ Việt Hùng đã lên tiếng.

Ông Đỗ Việt Hùng cho biết: “Trước hết, đại diện gia đình, tôi xin cảm ơn rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng đối với sự việc cũng như gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, sự việc đã qua và mọi vấn đề đã được cơ quan điều tra giải quyết rất rõ ràng. Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra. Chúng tôi không có khiếu nại, không phân vân, thắc mắc gì liên quan đến việc giải quyết của cơ quan điều tra đối với sự việc của gia đình chúng tôi”.

Ông Đỗ Việt Hùng. Ảnh: Chụp màn hình

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Viện KSND TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện, xác định chiều hướng va chạm giữa các phương tiện và ghi lời khai của các bên liên quan. Kết quả xác minh xác định vụ tai nạn xảy ra do hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sỹ Cương.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin, trên cơ sở đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

“Ông Nguyễn Sỹ Cương đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình và tích cực khắc phục hậu quả. Những việc này được gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Gia đình nạn nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống”, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Vị này cũng cho biết qua quá trình điều tra, xét nghiệm, không phát hiện nồng độ cồn trong cơ thể ông Nguyễn Sỹ Cương. Ông Cương có đầy đủ giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện và đối chiếu với các quy định của pháp luật, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Sỹ Cương có đủ điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự.

Ông Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Viện KSND TP Hà Nội cũng đã cử kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra và các đơn vị có liên quan thực hiện khám nghiệm hiện trường để thu thập tài liệu.

“Đối với các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm sát và nhận thấy các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật”, ông Ngô Hồng Sơn nói.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự. Ảnh: Chụp màn hình

Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự) cho rằng: “Việc áp dụng pháp luật được thực hiện trên phạm vi cả nước, không riêng đối với trường hợp này. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều phải áp dụng như vậy. Khi có sự cố, sự kiện xảy ra, cơ quan điều tra sẽ phải xem xét các điều kiện thực tế, hành vi và diễn biến thực tế tại hiện trường. Trong trường hợp thuộc quy định tại khoản 1 Điều 260, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét các điều kiện theo quy định của pháp luật để xác định có được áp dụng miễn trách nhiệm hình sự hay không”.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, trong trường hợp này, pháp luật cho phép miễn trách nhiệm hình sự. Khi người gây ra tai nạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng đúng quy định.

Đại diện Bộ Công an cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và được gia đình nạn nhân đồng thuận với kết quả giải quyết.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng vụ việc này và một số vụ vi phạm hành chính, hình sự khác, các thế lực thù địch, phản động liên tiếp đăng tải thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang trong dư luận.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Chụp màn hình

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động lợi dụng, kích động, gây rối hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân, đã cố tình xâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ nêu trên cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo, người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác. Mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình một “sức đề kháng” tự nhiên trên không gian số; không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật.

Theo chia sẻ của ông Đỗ Việt Hùng, một năm vừa qua, gia đình đã dần hồi phục và cuộc sống cũng từng bước trở lại bình thường. Gia đình rất mong sự việc sớm được khép lại để có thể tiếp tục cuộc sống bình thường như những gia đình khác.

“Qua đây, tôi cũng rất mong cộng đồng mạng hãy khép lại sự việc và tỉnh táo hơn, để mỗi người hiểu biết, chấp hành pháp luật, đồng thời là những người con Việt Nam biết yêu nước, không bị lôi kéo vào các hoạt động của các đối tượng phản động”, ông Hùng nói.

Một vụ việc đã xảy ra hơn một năm, không có yêu cầu hay đề nghị từ phía gia đình nạn nhân, lại xuất hiện hàng triệu bài viết phân tích, bình luận, kích động trên nhiều nền tảng mạng xã hội theo hướng tiêu cực. Vì vậy, việc thận trọng, tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin là điều cần thiết.