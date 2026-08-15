Ngày 15/8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến một nữ du khách quốc tịch Nga tử vong và một người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: A.X

Theo lời khai ban đầu, ông Đ.M.Q. (SN 1984, ngụ tỉnh Khánh Hòa), tài xế xe khách BKS 50H-947.XX thừa nhận đã lái xe trong tình trạng buồn ngủ dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong khi đó, ông B.T.T. (SN 1987, ngụ tỉnh Đắk Lắk), tài xế xe tải BKS 47H-029.XX, khai khi đang lưu thông trên cao tốc thì phát hiện phương tiện gặp sự cố nên cho xe di chuyển vào làn dừng khẩn cấp.

Sau đó, ông T. xuống xe để đặt cảnh báo. Tuy nhiên, khi ông đang đi từ phía đầu xe về phía sau, mới đi được khoảng nửa thân xe và chưa kịp đặt cảnh báo thì xe khách lao tới, tông mạnh vào phía đuôi xe tải.

Kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình cho thấy xe tải BKS 47H-029.XX dừng khoảng 1 phút trước khi xảy ra va chạm.

Từ lời khai ban đầu của 2 tài xế, cơ quan chức năng nhận định sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn là tài xế xe khách không chú ý quan sát do buồn ngủ, dẫn đến tông vào xe tải đang dừng phía trước.

Xe khách tông ô tô tải trên cao tốc khiến nữ du khách Nga tử vong. Ảnh: A.X

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 2h13 cùng ngày, tại Km40+600 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra vụ xe khách chở 18 người nước ngoài tông vào đuôi xe tải, khiến một nữ du khách Nga tử vong, một người bị thương.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.