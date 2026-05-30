Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Hành hạ con” xảy ra ngày 2/5 tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TPHCM. Bị hại là cháu N.G.K. (2 tuổi).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cháu K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cùng cha dượng là Danh Chơn (30 tuổi, ngụ xã Thổ Sơn, tỉnh An Giang) bạo hành, gây thương tích nặng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu K. trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm 5 người thân của cháu bé và Trúc, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Tịnh (54 tuổi, mẹ ruột của Trúc); ông Nguyễn Minh Thái (32 tuổi), bà Trần Thị Trà My (28 tuổi, cùng là em ruột của Trúc); bà Nguyễn Thị Hoàng Trâm (36 tuổi, chị ruột của Trúc) và ông Nguyễn Đức Bảo (cha ruột cháu K.).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị công an các xã, phường trên cả nước hỗ trợ thông báo rộng rãi đến người dân, đồng thời rà soát, xác minh những người nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Các cá nhân có tên trong thông báo được yêu cầu liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM qua số điện thoại 0945.344.544 để làm việc, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu N.G.K.

Cháu K. trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện bé đã xuất viện và giao cho cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định. Ảnh: BVCC

Cơ quan điều tra cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu các cá nhân nêu trên không liên hệ làm việc, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

Như trước đó VietNamNet đã thông tin, liên quan vụ án trên, ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.