Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà...

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, vào 18h ngày 3/5, bé H. được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết thương. Kết luận giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ tổn thương của bé là 99%. Sau 3 ngày điều trị, chiều 6/5, cháu H. đã không qua khỏi.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, cháu H. bị Tâm và người sống chung như vợ chồng với Tâm là Hiệp nhiều lần đánh đập vì cho rằng bé không nghe lời. Đến khi có dấu hiệu nguy kịch, bé gái mới được đưa vào bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó.

Gần như xảy ra song song với sự việc của cháu H. là vụ mẹ đẻ và cha dượng bạo hành bé trai 2 tuổi ở TPHCM.

Ngày 5/5, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng tạm trú tại xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của Trúc đau lòng thay chính là con trai mới 2 tuổi của chị ta. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn cùng cháu K. tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm.

Bé K. bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: CACC

Trúc và Chơn đã nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé. Riêng ngày 2/5, cháu K. bị đánh liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng cả hai không đưa cháu đi cấp cứu kịp thời.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cháu K. trong tình trạng sức khỏe yếu, phản ứng chậm, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, rách da ở lưng, đầu và tay chân.

Tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết, cháu bị đa chấn thương nặng như tổn thương gan, lách, tụy, thận, dập phổi hai bên và gãy xương tay.

Trước đó, vụ án cháu V.A. (8 tuổi) bị hành hạ tới tử vong xảy ra ở TPHCM vào cuối năm 2021 cũng từng gây rúng động trong dư luận. Kẻ thủ ác được xác định là Nguyễn Kim Trung Thái (cha cháu V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của Thái).

Tòa án đã tuyên phạt tử hình đối với Trang, còn Thái phải chịu 8 năm tù về các tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em

Theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam), Hiến pháp và pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Bởi vậy hành vi đánh đập, hành hạ trẻ nhỏ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.

Đối với vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dẫn tới tử vong, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi đánh đập cháu bé, đồng thời làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi đối với hậu quả mà cháu bé phải gánh chịu để xem xét, xác định tội danh theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, chúng ta cần tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi có dấu hiệu xâm phạm đến quyền trẻ em. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện tốt hơn nữa để tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với rất nhiều thành viên trải khắp từ Bắc tới Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trong các tình huống bị bạo hành, bị xâm hại. Người dân nếu biết trẻ em bị bạo hành, có thể gọi điện đến số tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để báo tin và được hỗ trợ.