Ngày 11/5, UBND xã Hòa Hiệp cho biết vừa phối hợp với Viện KSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây tổ chức trao giấy khai sinh cho bé Nguyễn Gia K. (2 tuổi), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bé K. là nạn nhân trong vụ bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành gây thương tích nghiêm trọng. Thời điểm vụ việc được phát hiện, cháu bé chưa được đăng ký khai sinh theo quy định.

Đại diện chính quyền xã Hòa Hiệp; phường Trung Mỹ Tây và Viện KSND khu vực 14 - TPHCM thăm hỏi, trao giấy khai sinh cho cháu K.. Ảnh: UBND xã Hòa Hiệp

Ngoài trao giấy khai sinh, các ban ngành, đoàn thể xã Hòa Hiệp cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ quà cho cháu bé trong thời gian điều trị.

Trước đó, UBND xã Hòa Hiệp cùng Viện KSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây đã có buổi làm việc để thống nhất các thủ tục cấp giấy khai sinh cho bé K.

Qua xác minh, Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột bé K.) có hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại tại khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM. Tuy nhiên, cháu K. chưa được đăng ký khai sinh.

Sau khi rà soát, các cơ quan chức năng thống nhất UBND phường sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy khai sinh cho cháu bé trước ngày 11/5.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Liên quan vụ bạo hành trên, ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (30 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.