Ngày 8/11, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm ông Vi Văn Xôm (SN 1979, quê Điện Biên) mất liên lạc.

Công an thông báo tìm kiếm ông Vi Văn Xôm. Ảnh: L.T

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 6/11, anh Quảng Văn Cương (SN 1992, quê Điện Biên) trình báo về việc người quen của mình là ông Xôm có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng và bỏ đi khỏi dự án sân bay Long Thành vào khoảng 3h30 cùng ngày rồi mất liên lạc từ đó đến nay.

Ông Xôm trú tại lán trại Công ty ACC23, dự án sân bay Long Thành trước khi mất tích. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m65, nặng 52kg, tóc xoăn đen, da ngăm; khi đi mặc áo ngắn tay màu xanh lá cây, quần dài màu xám, dép xốp đen.

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên vui lòng liên hệ với Đồn Công an theo số điện thoại 02513.684.131 để phối hợp tìm kiếm.