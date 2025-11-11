Ngày 11/11, liên quan đến sự việc “Công an tìm người đàn ông rời khỏi dự án sân bay Long Thành vào rạng sáng”, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị chức năng đã phối hợp tìm gặp và đưa ông Vi Văn Xôm (SN 1979, quê Điện Biên) trở về an toàn.

Lực lượng công an bàn giao ông Xôm cho người thân. Ảnh: A.X

Trước đó, chiều 8/11, lực lượng Công an xã Bình An (Đồng Nai) phát hiện ông Xôm đang đi lạc trên địa bàn, lập tức thông báo cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (xã Long Thành, Đồng Nai) để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ.

Tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ công an đã thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe và trấn an tinh thần cho ông Xôm trước khi bàn giao cho người thân.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 11/11, sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ, gia đình đã đón ông Xôm về quê ở Điện Biên, ông đang trên tàu trở về nhà. Khi được hỏi về lý do bỏ đi, người thân ông Xôm cho biết, ông không trả lời.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an Đồng Nai vì đã tận tâm, nhanh chóng hỗ trợ tìm thấy người thân đồng thời cảm ơn Báo VietNamNet đã hỗ trợ lan tỏa thông tin trong tình huống khẩn cấp, giúp quá trình tìm kiếm diễn ra hiệu quả và kịp thời.

Như đã đưa tin, ngày 6/11, anh Quảng Văn Cương trình báo về việc người quen là ông Xôm có biểu hiện hoang tưởng, bỏ đi khỏi khu vực dự án sân bay Long Thành vào khoảng 3h30 cùng ngày và mất liên lạc từ đó.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã thông báo tìm kiếm, đồng thời thông tin đặc điểm nhận dạng của ông Xôm.