Chia sẻ với phóng viên, bà Q. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình đã tìm được con gái sau chuỗi ngày lo lắng. Trái với suy đoán của gia đình con bị lừa đến địa điểm xa nhà, hiện con gái bà đang thuê trọ tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), cách nhà khoảng 10 km. Nữ sinh này cũng đang làm thêm tại một quán cơm văn phòng, cách chỗ trọ khoảng 3km.

“Mặc dù vẫn còn hờn dỗi vì bị tôi mắng, nhưng con đã hiểu ra vấn đề. Con nói muốn tự lập, chưa muốn về ở cùng mẹ. Khi nào có kết quả thi tốt nghiệp THPT, hai mẹ con sẽ tính tiếp”, bà Q. chia sẻ.

Phòng trọ nơi N. vừa mới thuê. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo bà, con gái vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt hơn 27 điểm. N. vốn là học sinh ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi nhà, giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc dọn dẹp cho hai con mèo mà N. nuôi.

“Có lẽ vì chuyện đó mà con giận dỗi. Từ ngày cháu bỏ đi, tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an vô cùng”, bà nghẹn ngào kể lại.

Trước khi tìm được con, bà Q. đã đăng tin tìm kiếm lên các hội nhóm mạng xã hội và nhờ báo chí hỗ trợ. Sau khi thông tin lan rộng, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh đã liên hệ được với em. Trong cuộc trò chuyện ngắn, nữ sinh trấn an: “Em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ” và hứa sẽ gọi lại.

Tuy nhiên sau đó, khi gia đình gọi lại, điện thoại chỉ phát ra tiếng ồn như đang ở trong bếp rồi tắt máy, khiến cả nhà càng thêm hoảng loạn.

N. đang trên đường đến nơi làm việc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau nhiều ngày nỗ lực, gia đình đã xác định được nơi ở hiện tại của nữ sinh. Bà Q. cho biết, chỗ con gái thuê trọ tương đối an toàn.

Bà cũng đã đến tận nơi làm việc của con để tìm hiểu và thấy rằng quán cơm văn phòng nơi con làm thêm là cơ sở đàng hoàng, nên đồng ý cho con tiếp tục làm tại đây.

Về hai chú mèo xám mà cháu gái mang theo khi rời khỏi nhà, bà Q. cho biết: “Con nói đã gửi cho người khác nuôi, không trực tiếp chăm sóc nữa”.

Trước đó, sáng ngày 7/8, nữ sinh rời khỏi nhà, mang theo một túi xách màu nâu, một túi màu đen và hai chú mèo. Khi đi, cháu mặc quần jeans xám, áo thun đen và lấy theo điện thoại của mẹ. Gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Hà Đông vào ngày 12/8. May mắn thay, sau gần một tuần đầy lo lắng, gia đình đã có thông tin của nữ sinh.