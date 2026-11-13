TPHCM:

Công an TPHCM đang tiến hành xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân của một người đàn ông khoảng 40 - 50 tuổi, được phát hiện tử vong tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 của một trường đại học.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang điều tra vụ người dân phát hiện hộp sọ, xương người tại khu vực bãi đất trống trên đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 9/11, trong lúc đi giăng lưới bắt cá tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật, anh L.N.H.Q. bất ngờ phát hiện một hộp sọ cùng hai đoạn xương nghi là xương cẳng chân người trong bụi cây.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra, khám nghiệm. Ảnh: L.A.

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh Q., Công an phường Linh Xuân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám nghiệm và xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 40 - 50, cao khoảng 1,6m.

Về đặc điểm nhận dạng, thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải màu xanh rêu, bên ngoài mặc quần dài màu xám và áo khoác màu xanh dương có dòng chữ "Reebok" ở phía sau lưng. Nạn nhân đi dép hiệu Biti's màu nâu, cỡ 40. Nạn nhân có gắn răng giả ở hàm dưới và bọc răng sứ ở hàm trên.

Quần áo và vật dụng được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: CA

Để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo đến người dân nếu ai biết thông tin hoặc là thân nhân của nạn nhân có đặc điểm nêu trên, đề nghị sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) hoặc qua số điện thoại 0375.004.446, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Thế Tiền.