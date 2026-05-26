Ngày 26/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 29 bị can tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện trang web “OK9” chuyên cá cược thể thao, quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, cũng như các hội nhóm trên Telegram.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các đối tượng thường xuyên đăng tải, hướng dẫn cách thức cá cược, nạp và rút tiền, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mại với lời quảng cáo “bảo mật”, “an toàn”, qua đó lôi kéo người chơi tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Đến ngày 22/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 29 bị can liên quan. Đáng chú ý, nhiều người trong số này không phải đối tượng chuyên nghiệp, phạm tội lần đầu, có công việc ổn định.

Theo cơ quan công an, nhiều người dù ban đầu chỉ tham gia với tâm lý giải trí, yêu thích bóng đá nhưng dần bị cuốn vào vòng xoáy “đỏ - đen”, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.