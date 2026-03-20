Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Doanh nghiệp của bà Tiền có trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM, là đơn vị tiên phong phát triển bất động sản tại thị trường Phú Quốc. Nhiều người biết nữ doanh nhân này với vai trò là vợ của cố diễn viên Quý Bình.

Theo cơ quan điều tra, nhiều người tố cáo bà Tiền - đại diện pháp luật của GIS đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang).

Chủ đầu tư dự án này được giới thiệu là Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang và GIS có ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng GIS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với rất nhiều khách hàng. Công an xác định GIS đã thu tiền của khách hàng đến 95% giá trị lô đất dự án.

Quá trình xác minh nội dung tố cáo, Công an TPHCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS liên quan dự án trên. Đến nay, 19 người đã tố cáo bà chủ GIS chiếm đoạt của họ tổng số hơn 41 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án.