Trưa 20/3, lực lượng chức năng phường Phú Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường tại chung cư Phú Thạnh (đường Thoại Ngọc Hầu) sau khi một người đàn ông rơi từ tầng cao tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, một số cư dân sống tại block C của chung cư nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực sân chung.

Khi chạy đến kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, 39 tuổi, cư trú tại block A của chung cư. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc, người này đã di chuyển sang block C, leo lên tầng 17 của tòa nhà, sau đó rơi xuống đất.

Đến hơn 12h, khu vực hiện trường vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt. Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.