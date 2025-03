Sáng 1/3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Buổi lễ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể công an các quận, huyện và Công an TP Thủ Đức; quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: Linh An

Đồng thời, công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc 6 cán bộ cấp trưởng phòng, trưởng quận, huyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng; quyết định về công tác cán bộ đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng…

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, cần hiểu rõ việc “không tổ chức công an cấp huyện” không giảm chức năng, nhiệm vụ, biên chế, bản chất là giảm cấp trung gian; những nhiệm vụ của lực lượng công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho các đơn vị cấp phòng, công an cấp xã tiếp tục thực hiện.

Ông Nam cho biết, đến nay, Công an TPHCM đã cơ bản hoàn thành việc thống kê hiện trạng công việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí… và có thể bàn giao, tiếp nhận ngay, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt của toàn lực lượng Công an TPHCM khi triển khai mô hình tổ chức, bộ máy mới.

Có 6 lãnh đạo cấp trưởng phòng, trưởng công an quận, huyện xin nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: Linh An

Bắt đầu từ hôm nay, cùng với công an các địa phương trên cả nước, Công an TPHCM chính thức có mô hình tổ chức, bộ máy mới; không tổ chức công an cấp huyện.

Công an TPHCM đã giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, trong đó giảm 246 đơn vị cấp đội; đồng thời một số nhiệm vụ đã tiếp nhận từ các sở, ngành chính thức đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ.