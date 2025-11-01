Đến chiều tối 1/11, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TPHCM) bao vây một căn nhà trên đường 275 nhằm khống chế người đàn ông đang cố thủ bên trong.

Người này được xác định là ông P.V.H. (49 tuổi).

Hiện trường vụ việc, nơi cảnh sát bao vây căn nhà có người đàn ông cầm dao cố thủ bên trong. Ảnh: L.A

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông H. có biểu hiện bất thường, bất ngờ cầm hung khí tấn công ông T. (hàng xóm) khi ông này đi đổ rác. Ông T. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Sau đó, ông H. trở về nhà riêng và cầm dao cố thủ trên gác lửng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, vận động ông H. ra đầu thú.

Tuy nhiên, người đàn ông này chống đối, buộc cảnh sát phải sử dụng thang tiếp cận từ mái nhà để khống chế.

Tình hình trở nên căng thẳng khi khu vực gác lửng nơi ông H. cố thủ bất ngờ bốc cháy vào trưa cùng ngày.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2 được huy động khẩn cấp đến hiện trường. Ngọn lửa được khống chế kịp thời nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa các lực lượng.

Công an phong toả hiện trường vụ việc. Ảnh: L.A

Theo cơ quan công an, hiện tại ông H. vẫn cầm nhiều hung khí và cố thủ bên trong căn nhà.

Đến khoảng 19h, lực lượng công an tại hiện trường đã khống chế ông H. và đưa về trụ sở để lấy lời khai.