Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, mới đây, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại địa chỉ số 60 đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế đang được ngâm trong các thùng chứa dung dịch hóa chất. Qua kiểm đếm, công an còn thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu tại cơ sở để phục vụ việc ngâm ốc.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Trường. Ảnh: CACC

Theo kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, toàn bộ mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate.

Đây là loại hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong thực phẩm. Với tính kiềm mạnh, chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa và kích ứng da, mắt người sử dụng.

Công an kiểm tra cơ sở của Trường. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) khai nhận đã điều hành đường dây này từ năm 2021. Để "phù phép" cho thịt ốc trông tươi ngon, căng mọng và tăng trọng lượng, Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu.

Số lượng thực phẩm nhiễm độc khổng lồ này đã được tung ra thị trường trong suốt nhiều năm, giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tang vật ốc ngâm hoá chất. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc nhiễm hóa chất này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét xử lý nghiêm các đơn vị cung cấp hóa chất sai quy định.