Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973, vợ Hiển) và Võ Văn Nghề (SN 1993), cùng ngụ tại TPHCM.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Vụ việc bắt nguồn từ đợt tuần tra địa bàn của lực lượng công an vào lúc 13h30 ngày 8/1. Tổ công tác Đội 6 của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề đang điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng viên hoàn màu đen.

Tại thời điểm kiểm tra, Võ Văn Nghề không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Đối tượng khai nhận số thuốc này được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển ra chành xe để gửi đi tiêu thụ tại tuyến TPHCM – Tây Ninh. Từ mắt xích này, công an đã mở rộng điều tra, khám xét hàng loạt địa điểm liên quan.

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Nguyễn Duy Hiển và Ngô Mỹ Hoành đã lập dây chuyền sản xuất thuốc đông y "chui".

Các loại thuốc đông y giả. Ảnh: CA

Để tạo lòng tin và tránh sự truy quét của cơ quan chức năng, các đối tượng đã tự đặt tên thuốc và dựng lên các "công ty ma", in địa chỉ sản xuất giả tại Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông trên bao bì để giả mạo hàng nhập khẩu.

Đặc biệt, vợ chồng này đã pha trộn hoạt chất Betamethasone vào sản phẩm. Betamethasone là một loại thuốc tân dược chống viêm, giảm đau mạnh, không được phép sử dụng trong thuốc đông y.

Theo cơ quan điều tra, loại thuốc pha trộn Betamethasone giúp người bệnh giảm đau nhanh, dẫn đến việc tin tưởng và lệ thuộc vào sản phẩm. Nếu sử dụng kéo dài mà không có chỉ định y tế, hoạt chất này gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng.

Nhà xưởng sản xuất thuốc đông y giả. Ảnh: CA

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả. Bên cạnh đó, nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn và bao bì phục vụ cho dây chuyền sản xuất bất hợp pháp này cũng bị niêm phong.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.