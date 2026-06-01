Mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tại khu vực ngã tư đường 72m giao với đường Lê Nin, thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thời điểm này, khu vực xung quanh có nhiều xe máy và người tham gia giao thông qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên vượt đèn đỏ, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khẩn trương tổ chức xác minh, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông để rà soát, ghi nhận các hành vi vi phạm.

Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 31/5. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm đối với 52 trường hợp vượt đèn đỏ, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm cùng 1 trường hợp chở 3 người trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, toàn bộ các trường hợp vi phạm tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh, gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục và giám sát con em mình; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Đồng thời, gia đình cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để các em tụ tập, ra khỏi nhà vào đêm khuya hoặc đi chơi qua đêm mà không có sự quản lý của gia đình.