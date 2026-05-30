Chiều 30/5, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã mời người đàn ông nhận là thầy dạy lái xe, tranh cãi với lực lượng chức năng khi được dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi.

Khi CSGT dừng xe kiểm tra, người đàn ông tự xưng là thầy dạy lái xe và tranh cãi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô đi sai làn đường.

Theo nội dung clip, khi được một chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) dừng phương tiện để kiểm tra và yêu cầu xuống xe làm việc, tài xế ô tô tự xưng là K.C.T. (một thầy dạy lái xe nổi tiếng trên mạng xã hội).

Sau đó, tài xế cho xe dừng ngay giữa đường để tranh cãi với lực lượng chức năng.

"Sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã chủ động mời người đàn ông trong clip lên làm việc. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ, tài liệu vụ việc", đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết.

Bước đầu xác minh, chiều 29/5, tại đoạn đường rẽ từ cầu Phù Đổng vào Phúc Lợi (Hà Nội), chiếc ô tô đã lưu thông một đoạn dài trong làn đường dành riêng cho xe máy.