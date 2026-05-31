Chiều 31/5, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, liên quan đến clip ghi lại cảnh người đàn ông tự xưng là thầy dạy lái ô tô cự cãi, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người liên quan.

Theo đó, khoảng 15h55 ngày 29/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Quốc lộ 1B (phường Phúc Lợi, Hà Nội) phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 30B-170.XX có hành vi vi phạm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Khi CSGT dừng xe kiểm tra, người đàn ông tự xưng là thầy dạy lái xe đã tranh cãi với lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình làm việc, người ngồi ghế phụ trên xe, xưng tên K.C.T., đã có những phát ngôn không phù hợp đối với cán bộ làm nhiệm vụ và sử dụng hình ảnh ghi lại sự việc để đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 30/5, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, người có những phát ngôn nêu trên được xác định là anh K.C.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội), không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào. Đồng thời, người này thừa nhận đã sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G. (SN 1984, trú tại TPHCM).

Cảnh sát làm việc với các bên liên quan, đồng thời lập biên bản xử phạt tài xế. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.T.G. về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Với lỗi này, anh G. bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi khác có liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.