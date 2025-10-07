Ngày 7/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, 292 người trong số hơn 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (xã Mỹ Thuận) được đưa về trụ sở.

Cơ quan công an cũng tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu với hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng đưa các học viên cai nghiện trở lại trại. Ảnh: N.T

Như tin đã đưa, khoảng 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại cơ sở cai nghiện không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng tình hình này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Theo thống kê của công an tỉnh, có 314 học viên bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động cán bộ, chiến sĩ tại 102 xã, phường, đặc khu tổ chức truy bắt xuyên đêm.

Cơ quan công an tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không bao che, chứa chấp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển không nhận chở thuê, tiếp tay và cần tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn.