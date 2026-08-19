Ngày 19/8, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định truy tìm Phạm Trung Đông (34 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Đào Văn Đức (29 tuổi, tỉnh Nghệ An) với do được xác định liên quan vụ vận chuyển trái phép 12 triệu USD ra nước ngoài.

Hai người là Phạm Trung Đông (bên trái ảnh) cùng Đào Văn Đức bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, đơn vị này đã tiến hành điều tra, xác minh sau khi có tin báo về tội phạm của một ngân hàng liên quan đến hai người là H.A.Q. và bà N.T.V.C. Trong đó, hai người này có hành vi thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng để chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Sự việc xảy tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025.

Còn Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức, theo Công an tỉnh Khánh Hòa, đang bị điều tra vì nghi thực hiện hành vi tội phạm, tuy nhiên chưa xác định được nơi ở, nơi cư trú của cả hai. Việc truy tìm hai người nhằm phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị ai phát hiện hai người trên thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, số điện thoại 0947513113 hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Khánh Toàn, số điện thoại 0363762578.