Ngày 14/8, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia.

Ngày 11/8/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Hiệp (SN 1991, trú phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu. Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã đối với bị can. Cơ quan CSĐT thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ bị can.

Cơ quan công an cũng yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan đến vụ án. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, bị can được xác định là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội (Điều tra viên Trịnh Quang Trung, SĐT: 0912.658.589).