XEM CLIP: (Công an cung cấp)

Liên quan đến nhóm thanh niên "đầu trần" điều khiển mô tô bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với 3 người.

Nhóm thanh niên được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Ảnh: CACC

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6, quá trình làm việc tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận hành vi đu bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ do muốn "chia tay" bạn (phạm nhân được chở trong ô tô) đi chấp hành án phạt tù do phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt anh Nguyễn N.T., Đỗ N.A. và Đỗ Đ.V., (cùng 20 tuổi, trú tại Hà Nội), với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe...

Tổng số tiền phạt là hơn 8 triệu đồng, đồng thời cơ quan chức năng đã tạm giữ giấy tờ và phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Nhóm thanh niên bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 23/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm). Đây là hành vi gây mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ. Căn cứ hình ảnh thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định và mời các thanh niên xuất hiện trong clip lên trụ sở công an làm việc.