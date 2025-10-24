Chiều 24/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm).

Nhóm thanh niên điều khiển mô tô đu bám theo xe chở phạm nhân. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, ngày 23/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm). Đây là hành vi gây mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ. Căn cứ hình ảnh thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định và mời các thanh niên xuất hiện trong clip lên trụ sở công an làm việc.

Cơ quan công an đã mời nhóm thanh niên lên làm việc. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, các thanh niên này thừa nhận hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tổng số tiền phạt là hơn 8 triệu đồng, đồng thời cơ quan chức năng đã tạm giữ giấy tờ và phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.