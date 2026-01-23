Theo phản ánh của cư dân, đêm 14 rạng sáng 15/1, nhiều ô tô đỗ ven đường Hoàng Tùng bất ngờ bị kẻ gian bẻ cong, bẻ gãy gương chiếu hậu và cần gạt mưa. Đáng chú ý, các bộ phận này không bị lấy trộm mà chỉ bị phá hỏng, gây thiệt hại tài sản.

Nhiều cần gạt nước của các loại xe ô tô bị phá hoại. Ảnh: H.H.

Chị N.Th., một nạn nhân cho biết, khoảng 6h30 sáng 15/1, chị phát hiện xe bị bẻ cong cần gạt mưa, gãy gương chiếu hậu. Theo chị Th., do hầm xe quá tải, cư dân phải đỗ tại khu đất cách tòa nhà 200m. Khu vực này gần các quán karaoke, khách sạn, lượng người lạ ra vào đông. Chị Th. từng bị xì lốp xe và từng được nhân viên quán karaoke đề nghị di chuyển xe nhường chỗ cho khách.

Anh L.V.H., cư dân tòa nhà cũng bị bẻ gãy cần gạt mưa, thiệt hại khoảng 1 triệu đồng. Anh H. cho biết suốt 4 năm đỗ xe tại đây chưa từng gặp sự cố, cho đến khi các cơ sở kinh doanh giải trí xuất hiện. "Trước tình trạng mất an ninh, tôi và một số tài xế đang tính phương án lắp camera giám sát", anh H. nói.

Ngoài nỗi lo về tài sản, cư dân tại đây cũng phản ánh tình trạng bất an khi xuất hiện nhiều phụ nữ ăn mặc phản cảm dưới chân tòa nhà. Chị N.H.M. cho biết đã phản ánh sự việc lên ứng dụng Công dân Thủ đô số về tình hình an ninh trật tự phức tạp tại khu vực này.