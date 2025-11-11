Ngày 11/11, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa cho biết, liên quan đến sự việc nhóm người dùng hung khí lao vào tấn công một ô tô, công an đang vào cuộc làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục người bao vây, la hét, đập phá ô tô của một người đi đường.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào tối 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc phường Thái Hòa. Nhiều người đứng xung quanh la hét, một số dùng tay và vật cứng đập vào thân ô tô, khiến tài xế hoảng loạn.

Nhóm người dùng hung khí đập phá ô tô. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Hoàng Nghĩa Thái, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc trên địa bàn diễn ra sự kiện khai trương nhà hàng, nhóm thanh niên đã đốt pháo.

"Nhóm thanh niên đốt pháo ăn mừng khai trương. Một thanh niên ngồi trên ô tô quay lại cảnh này bằng điện thoại. Khi phát hiện, nhóm yêu cầu xóa video, nhưng người này từ chối, nên họ lao vào đập phá ô tô", ông Hoàng Nghĩa Thái thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo phường đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ và ổn định tình hình.