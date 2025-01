Hôm nay (8/1), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà mới làm việc với Nguyễn Trung Nghĩa (19 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú ở địa phương) để làm rõ, xử lý về hành vi đập phá xe ô tô công nghệ xảy ra vài ngày trước.

Xe ô tô công nghệ của anh D. bị đập phá hư hỏng. Ảnh: K.T

Trước đó, tối 4/1, anh N.B.M.D. (33 tuổi, là tài xế ô tô công nghệ) trình báo về việc xe của mình bị đập phá hư hỏng tại hẻm 47 đường Bình Thành.

Theo anh D., 22h30 tối, anh điều khiển ô tô công nghệ từ đường Bình Thành rẽ vào hẻm số 47 thì có một thanh niên chạy xe gắn máy tạt đầu ô tô. Thanh niên này chặn lại, mở cửa ô tô của anh D. và chửi bới vì cho rằng anh chạy ẩu.

Thanh niên gọi điện cho ai đó, chặn xe không cho anh D. đi và còn doạ chém. Anh D. đóng cửa xe lại, tiếp tục lái xe vào hẻm số 47.

Người thanh niên nói trên chạy xe máy đuổi theo, cầm gạch đá đập kính chắn gió phía trước và kính cửa phụ, kính chiếu hậu bên phải. Đối tượng còn ném đá vào anh D. rồi bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, công an đã điều tra, truy xét. Qua các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh, công an xác định đối tượng nói trên là Nguyễn Trung Nghĩa nên đưa về làm việc, lấy lời khai.

Hiện công an tiếp tục củng cố hồ sơ và giám định tài sản hư hại để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.