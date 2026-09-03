Ngày 3/9, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã làm việc với ông T.V.L. (38 tuổi, trú TPHCM) - người có hành vi đánh đập con chó Alaska tại quảng trường Lâm Viên, nơi du khách thường đến chụp ảnh khi tham quan Đà Lạt.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với người đánh chó Alaska. Ảnh: N.X

Động thái được thực hiện sau khi ngày 2/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật cứng đánh mạnh vào vùng cổ con chó Alaska. Sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ngược đãi động vật.

Theo cơ quan chức năng, con chó thường xuất hiện ở quảng trường Lâm Viên, nơi du khách thường chụp ảnh cùng.

Vào cuộc xác minh, công an xác định ông T.V.L. là người trong clip. Bước đầu làm việc, ông L. khai con chó trên là do ông nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, con chó không làm theo hiệu lệnh, ông đã dùng cây đánh con vật.

Chú chó bị đánh (bên phải ảnh). Ảnh: P.N

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích, ông L. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, gây phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện của Đà Lạt.

Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sự việc theo quy định pháp luật.