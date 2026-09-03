Qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Vũng Tàu phát hiện vụ việc một thanh niên bị hành hung trên đường Hải Đăng nên lập tức vào cuộc truy xét.

Mạng xã hội lan truyền clip quay lại diễn biến vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 2/9, anh Đ.H.Đ. (SN 2003, thường trú tỉnh Lâm Đồng) cùng P.T.H.D., Đ.T.N.T. và N.V.T. (SN 2008, thường trú tỉnh Đắk Lắk) di chuyển trên 2 xe mô tô trên đường Hải Đăng, theo hướng từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Trong lúc di chuyển, xe của anh Đ. bất ngờ bị một người đàn ông áp sát, ép dừng lại. Ngay sau đó, người này liên tục chỉ tay, chửi bới và dùng tay đánh nhiều lần vào người anh Đ.

Đối tượng còn dùng dép và mũ bảo hiểm đập mạnh vào anh Đ. Dù được những người xung quanh tích cực can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới rồi mới rời khỏi hiện trường.

Công an phường Vũng Tàu đưa Bùi Văn Đại về làm việc. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng xác định đối tượng liên quan là Bùi Văn Đại (SN 1977, thường trú tại phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng) và triệu tập về trụ sở để làm việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.