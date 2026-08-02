Clip con chó màu đen tấn công bé trai 6 tuổi. Nguồn: TYLK

Ngày 2/8, UBND phường Long Khánh (TP Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm con chó thả rông tấn công một bé trai 6 tuổi tại khu phố Bàu Trâm, đồng thời xác minh chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Hình ảnh con chó tấn công bé trai 6 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 1/8, bé L.T.K. (6 tuổi) đang chơi trước dãy nhà trọ tại khu phố Bàu Trâm, phường Long Khánh thì bất ngờ bị một con chó màu đen, nặng khoảng 20kg lao vào tấn công.

Người dân gần đó nhanh chóng phát hiện và giải cứu bé trai. Tuy nhiên, bé K. bị thương ở vùng tai và đầu. Sau khi cắn bé trai, con chó bỏ chạy khỏi hiện trường và đến nay vẫn chưa xác định được hướng di chuyển.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận con chó chạy tự do trên đường trước khi bất ngờ lao vào tấn công cháu bé. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, con vật không đeo rọ mõm, không có dây xích và chưa xác định được chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Long Khánh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xác minh vụ việc, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí để gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại theo chỉ định của cơ sở y tế.

Trong sáng 2/8, các lực lượng đã tổ chức khoanh vùng, rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường lân cận nhưng vẫn chưa phát hiện con chó. Chính quyền địa phương phát thông báo cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời rà soát các hộ nuôi chó trên địa bàn để xác minh chủ nuôi và xử lý theo quy định.