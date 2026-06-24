Xịt nước vào thợ đang làm việc trên cao tại Hà Nội

Ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tại xã Tây Phương (Hà Nội) dùng vòi nước xịt thẳng vào người thợ đang tháo dỡ công trình sát vách nhà mình.

Đáng chú ý, người thợ khi đó đang làm việc ở vị trí cao. Dù bị dòng nước tác động, người này vẫn tiếp tục công việc.

Người đàn ông liên tục dùng vòi nước xịt mạnh vào người thợ đang tháo dỡ công trình tại xã Tây Phương, TP Hà Nội. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động xịt nước vào người đang làm việc trên cao là rất nguy hiểm, có thể gây mất thăng bằng, trượt ngã và dẫn đến tai nạn.

Lãnh đạo UBND xã Tây Phương cho biết cơ quan công an đã mời các bên liên quan đến làm việc, xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn giữa các hộ dân sống cạnh nhau. Sau làm việc, tình hình các bên đã ổn định, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.

Bối cảnh vụ việc được làm rõ: công trình liên quan đang trong quá trình cưỡng chế thi hành án dân sự. Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 (Hà Nội) phối hợp với các cơ quan chức năng buộc bà P.T.C. (trú thôn Sen, xã Tây Phương) tháo dỡ toàn bộ phần ban công, ô văng đua vượt ranh giới sang nhà hàng xóm, theo Bản án số 190/2020/DSPT ngày 21/9/2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội. Do bà C. không chấp hành, cơ quan chức năng đã thuê đơn vị có giấy phép thực hiện tháo dỡ từ 8h ngày 9/6 cho đến khi hoàn tất.

Xịt nước tăng áp vào mặt người bán rau tại Phú Thọ

Vụ việc thứ hai xảy ra tại phường Xuân Hòa (Phú Thọ). Chủ cửa hàng hải sản dùng vòi nước tăng áp xịt thẳng vào mặt bà N.T.Q. (63 tuổi, trú xã Minh Trí, Hà Nội). Bà Q. là người bán rau ở phía đối diện cửa hàng hải sản.

Bước đầu, chính quyền phường Xuân Hoà cho biết, nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn tranh chấp vị trí bán hàng.

Bà Q. bị bị vòi nước áp lực cao xịt trực tiếp vào vùng mặt và mắt. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi xảy ra xô xát, bà Q. bị vòi nước áp lực cao xịt trực tiếp vào vùng mặt và mắt. Nạn nhân bị chấn thương vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu, đồng thời bị thương ở tay phải.

Sau sự việc, bà Q. được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) với chẩn đoán chấn thương đụng dập nhãn cầu. Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện và được chuyển về tuyến cơ sở, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Theo bác sĩ Dương Thị Hương, Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Q. cho biết, các bác sĩ vẫn chưa thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực do vùng mắt còn sưng nề nhiều.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo dòng nước áp lực cao có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt nếu tác động trực tiếp. Tùy mức độ chấn thương, người bệnh có thể bị tụ máu, tụ dập vùng mắt, tổn thương giác mạc hoặc các cấu trúc bên trong nhãn cầu.

Trong những trường hợp nặng, nạn nhân có nguy cơ suy giảm thị lực, xuất huyết nhãn cầu, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chức năng nhìn nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Trao đổi với VietNamNet, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội), nhận định hành vi dùng vòi nước tăng áp xịt vào mặt nạn nhân thể hiện rõ tính côn đồ, đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích (Điều 134 Bộ luật Hình sự) và Gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự).

Về mức hình phạt, đối với cả 2 vụ việc trên, luật sư Thơm cho biết kết quả giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của nạn nhân sẽ là căn cứ để xác định khung hình phạt cụ thể.

Ngay cả khi tỷ lệ tổn thương dưới 11% nhưng có tính côn đồ, người vi phạm vẫn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Riêng về tội Gây rối trật tự công cộng, mức phạt có thể từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.