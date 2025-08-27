XEM CLIP:

Chiều 27/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tại một xã của tỉnh Lào Cai, người dân bắt cá tầm, cá hồi dưới sự cầu xin bất lực của chủ nhà.

Đoạn clip thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều bình luận cho rằng người dân đã “hôi của”, tranh nhau bắt cá khi chủ trại gặp sự cố.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự thật hoàn toàn trái ngược, không giống như những gì cộng đồng mạng suy đoán. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trang trại cá xuất hiện trong clip là tại xã Gia Hội (xã Nậm Búng cũ), tỉnh Lào Cai.

Xác nhận với PV VietNamNet, ông Hoàng Lê Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Hội cho biết, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ hoàn toàn sai sự thật.

Theo ông Huy, chủ trại cá trên đã nuôi cá giống tại đây được khoảng 3 năm có địa chỉ tại thôn Sài Lương. Do sau mưa lũ, cá bị chết nhiều nên chủ trại cá đã đồng ý cho bà con nhân dân xuống bể cá để bắt những con cá bị chết.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Phạm Thị Mai (38 tuổi) chủ trại cá cho biết, hình ảnh trong clip trên là thuộc trại cá của gia đình bà. Trại cá có 10 bể nuôi cá tầm giống (khoảng 3 tấn cá) và việc người dân xuống bể bắt cá tầm là được sự đồng ý của bà.

Theo bà Mai, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, mất điện nên có lượng lớn cá tầm của trại đã bị chết, bà Mai đã đồng ý cho người dân tại địa phương xuống bể để thu, vớt những con cá đã chết. Tuy nhiên, do số lượng người xuống bể cá quá đông, dẫm đạp lên cả những con cá sống nên gia đình đã yêu cầu mọi người ra khỏi bể, chỉ một vài người ở dưới bể vớt cá chết.

Hàng chục người dân xuống bể cá để vớt cá tầm chết. Ảnh: Cắt từ clip

"Đây không phải lần đầu trại cá bị ảnh hưởng do mưa lũ, gia đình tôi có 2 trại cá tại phường Sa Pa và tại xã Nậm Búng (cũ). Cá chết do nước lũ đục ngầu đã nhiều lần xảy ra. Ước tính thiệt hại trong những ngày mưa lũ vừa qua của gia đình khoảng gần 1 tỷ đồng", bà Mai ngậm ngùi nói.

Cũng theo chủ trại cá, đoạn clip chia sẻ trên mạng hoàn toàn không đúng sự thật, không phản ánh đầy đủ bối cảnh nên gia đình rất bức xúc, gây hiểu lầm cho bà con nhân dân. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động đều diễn ra trong sự cho phép của gia đình, không có tình trạng hôi của, mất kiểm soát.

Bà Mai bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ có trách nhiệm hơn, không nên vội vàng kết luận khi chưa rõ sự thật: “Bà con không phải đến để tranh giành. Nếu mọi người hiểu nhầm thì cũng tội cho họ".