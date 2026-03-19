Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người xông vào nhà dân, lôi một người đàn ông cùng xe máy ra ngoài rồi hành hung ngay giữa đường.

Theo chia sẻ của chị B. (người đăng tải đoạn video), sự việc xảy ra vào khoảng 21h53 ngày 16/3 tại ngõ 7, đường Đặng Văn Hỷ, phường Việt Hưng (TP Hà Nội). Thời điểm này, một nhóm người lạ mặt bất ngờ tìm đến nhà, gây sự rồi tấn công chồng chị.

Nhóm này còn xông thẳng vào trong nhà, kéo chồng chị ra ngoài để tiếp tục đánh đập. Đáng chú ý, trong nhóm có một người đeo khẩu trang màu xanh, tự xưng là “người nhà nước”, khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình chị B. đã trình báo Công an phường Việt Hưng.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 19/3, lãnh đạo Công an phường Việt Hưng xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.