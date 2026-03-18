Ngày 18/3, Công an phường Gia Định, TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ tại địa phương) về hành vi hành hung người khác.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo từ chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TPHCM) về việc bị một nam giới hành hung khi đang đi giao hàng. Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và triệu tập Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Đối tượng Trương Nguyên Huy. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, chị T. bàng hoàng kể lại, trưa cùng ngày chị nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ yêu cầu, người đặt hàng muốn để lại quà tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, do thời điểm đó không có nhân viên trực lễ tân, chị T. đề nghị người nhận ra lấy trực tiếp để đảm bảo an toàn cho món hàng.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra. Sau khi lời qua tiếng lại, Huy bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu chị T. Cú đánh mạnh khiến người phụ nữ không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đường, chiếc xe máy đổ nghiêng đè lên chân nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục xô đẩy khiến chị T. ngã thêm lần thứ hai. Sự việc chỉ kết thúc khi người dân xung quanh can ngăn. Chị T. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng hoảng loạn.

Tại trụ sở công an, bước đầu Trương Nguyên Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Huy khai nhận do bất đồng về cách thức nhận hàng dẫn đến tranh cãi và không kiềm chế được cơn nóng giận nên đã ra tay với nữ shipper.

Công an nhận định đây là hành vi có tính chất côn đồ, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe của công dân.