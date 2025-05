Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video với nội dung "bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao" có liên quan đến vụ án người đàn ông dùng súng tự chế để bắn người khác rồi tự sát (xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long).

Công an tỉnh cho biết, do nội dung "quá nóng" nên thông tin trên nhận được sự quan tâm rất lớn của người xem và lan truyền nhanh chóng, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long khẳng định rằng: Đây là thông tin giả mạo, được tạo dựng với mục đích xấu.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, hiện, vụ việc dùng súng tự chế để bắn người rồi tự sát và vụ việc tai nạn giao thông liên quan đang được các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

“Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào được công bố từ phía cơ quan điều tra. Do đó, việc một số cá nhân hoặc trang mạng đăng tải video với nội dung suy diễn, thậm chí cắt ghép, xuyên tạc bản chất vụ việc làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và tổ chức liên quan, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm”, Công an tỉnh Vĩnh Long nói rõ.

Công an tỉnh này cũng khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin như vậy cần tỉnh táo, kiểm chứng từ nguồn tin chính thống do cơ quan chức năng cung cấp; không vội tin, không vội bình luận hay chia sẻ cho người khác dưới mọi hình thức nhằm tránh tiếp tay cho kẻ xấu.

Công an Vĩnh Long dẫn chứng, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc danh dự cá nhân, tổ chức sẽ bị xử lý nghiêm minh. Cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên tới 7,5 triệu đồng. Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự.