Cục điều tra hình sự VKSND tối cao và Công an tỉnh Vĩnh Long đang lật lại hồ sơ về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Khi làm việc với những đơn vị này, luật sư và đại diện gia đình nữ sinh nêu ra những bất thường về 2 biên bản hiện trường liên quan đến vụ tai nạn.

Đó là biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 4/9/2024 (tức trong ngày xảy ra vụ tai nạn) và ngày 23/9/2024. Cơ quan công an ghi nhận, hiện trường ngày 4/9 không còn nguyên vẹn do di chuyển người bị thương và 2 xe đạp điện ra khỏi hiện trường. Còn hiện trường ngày 23/9 cũng không còn nguyên vẹn do dựng lại.

Công an dựng lại hiện trường sau khoảng 1 tuần xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: FB luật sư Nguyễn Văn Quynh

Theo luật sư, biên bản hiện trường ngày 4/9/2024 và 23/9/2024 về cơ bản là giống nhau.

Trong đó, hiện trường ngày 4/9 không có ô tô bán tải đậu ven đường. Quá trình điều tra, công an xác định có xe bán tải nên dựng lại hiện trường vào ngày 23/9, đưa ô tô bán tải đến để chứng minh rằng đây là phương tiện chướng ngại vật mà xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển vượt qua rồi gây tai nạn, khiến cháu Trân tử vong.

Các luật sư chỉ rõ, sơ đồ hiện trường ngày 4/9 vẽ đuôi xe tải gây tai nạn cách cột điện (là cột mốc trong vụ tai nạn) khoảng 4-4,5m. Nhưng sơ đồ hiện trường ngày 23/9 vẽ đuôi xe tải cách cột điện khoảng 7-7,5m.

Luật sư Nguyễn Duy (bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu Trân) có ý kiến: “Tại sao cột mốc không thay đổi nhưng vị trí xe tải gây tai nạn lại thay đổi, chênh nhau khoảng 3m. Cơ quan chức năng không có văn bản nào giải thích rõ ràng vì sao có sự khác biệt này, không lý giải được nguyên nhân thay đổi. Cơ quan tố tụng cấp huyện thì họ không trả lời, còn cấp tỉnh bảo hoàn toàn không có cái này nhưng trong sơ đồ hiện trường lại thể hiện có”.

Nhiều điểm bất thường ở 2 biên bản khám nghiệm

Khi chưa mất, cha của cháu Trân, là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi) có khiếu nại về nhiều điểm chưa rõ ràng liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của con gái; trong đó có sự khác biệt bất thường ở 2 biên bản khám nghiệm hiện trường.

Khi bác đơn khiếu nại và trả lời ông Phúc vào ngày 14/3/2025 vừa qua, VKSND tỉnh Vĩnh Long có trả lời nội dung 2 biên bản khác thường này.

Cụ thể, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và thẩm tra kết quả giải quyết, VKSND tỉnh cho rằng: biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 4/9/2024 và 23/9/2024, không ghi nhận khoảng cách vị trí như ông Phúc đã nêu. Do sau khi phát hiện vụ va chạm giao thông xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn khám nghiệm hiện trường ngay. Lúc đó xe bán tải biển số 61C-567.14 đã di chuyển khỏi hiện trường nên ngày 23/9/2024, Công an huyện lập biên bản khám nghiệm và ghi nhận thêm vị trí xe nói trên đang đậu trước khi xảy ra vụ va chạm giao thông”.

Trả lời của VKSND tỉnh Vĩnh Long cũng khó hiểu, khi biên bản, sơ đồ hiện trường 2 thời điểm trên đều có thể hiện nhưng VKS nói “không ghi nhận”.

Các luật sư cùng gia đình cháu Trân bức xúc, 2 biên bản hiện trường khác biệt bất thường cùng với lời khai của những nhân chứng cho rằng vị trí xe tải lúc gây tai nạn cũng không đúng như khám nghiệm hiện trường đã tạo ra sự hoài nghi về việc cố tình làm thay đổi bản chất vụ tai nạn.

Gia đình cháu Trân đề nghị các cơ quan tố tụng làm rõ từng vấn đề, giải quyết dứt điểm vụ việc trong thời gian tới.