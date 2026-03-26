Ngày 26/3, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt (SN 1976, quê xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, Đội trưởng Đội Hành chính – quản trị, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh) và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh (SN 1990, quê xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, cán bộ Công an xã Trà Ôn).

Cùng ngày, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh về tội danh trên.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao/ Báo BVPL

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Quốc Khanh. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao/ Báo BVPL

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 4/9/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long mà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) là nạn nhân, có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ TNGT.

Tuy nhiên, Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh (khi đó lần lượt là Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích không xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.