Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong vì TNGT ở tỉnh Vĩnh Long (cũ), chiều 26/3, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cựu cán bộ Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) cùng nhiều thành viên trong gia đình không giấu nổi sự xúc động. Họ lặng lẽ đến bàn thờ, thắp nén nhang cho chồng và con.

Bà Hiền thắp nén nhang cho chồng và con. Ảnh: Linh An

“Đây là những giọt nước mắt với những cảm xúc lẫn lộn. Tôi đã mất chồng, mất con. Suốt thời gian qua, chúng tôi chờ đợi từng ngày. Gia đình tôi vẫn luôn có niềm tin rằng pháp luật, công lý sẽ được thực thi, ai sai phải chịu trách nhiệm”, bà Hiền chia sẻ.

Người phụ nữ này nói thêm: “Thông tin này phần nào làm nhẹ lòng tôi và những người thân trong gia đình. Tôi mong muốn quá trình điều tra tiếp tục được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật”.

Bà Hiền cho biết, kể từ khi con gái (cháu Trân) tử vong trong vụ TNGT xảy ra vào tháng 9/2024, không khí gia đình luôn bao trùm nỗi đau đớn, nặng nề. Chồng bà, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, thường xuyên u uất, day dứt về cái chết của con.

Dù không am hiểu pháp luật, ông Phúc vẫn tạm gác công việc, dành phần lớn thời gian soạn thảo đơn thư, liên tục gửi đến các cơ quan tố tụng với mong muốn làm rõ sự việc và tìm lại công bằng cho con gái.

Bà Hiền cho biết, khi con gái mất vì TNGT, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Ảnh: Linh An

Liên quan đến vụ việc xảy ra sáng 28/4/2025 tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, khi chồng bà là ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, bà Hiền cho biết: “Đến nay, tôi vẫn không hiểu vì sao chồng tôi lại có hành động như vậy. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ tâm trạng của chồng kể từ khi con gái mất vì TNGT. Lúc nào, chồng tôi cũng nghĩ đến con…”.

Liên quan đến sai phạm trong tiến trình điều tra, xử lý TNGT dẫn đến cái chết của nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long (cũ), đến nay Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu công an của huyện Trà Ôn (cũ). Ảnh: Gia đình cung cấp

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 26/3, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội' xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Cơ quan quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt - nguyên Thượng tá, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) và Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Đại uý, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) về tội danh 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội'.

Cơ quan điều tra xác định, ông Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung, là tài xế xe tải gây TNGT vào tháng 4/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (cũ) dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010).