Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa có thông báo mới nhất gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi) và các luật sư liên quan đến tiến trình giải quyết nguồn tin về tội phạm “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến con gái bà, nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Theo thông báo này, ngày 7/11, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay chưa nhận được kết quả.

Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu thu thập được, CQĐT cho rằng, đến nay chưa đủ căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Vì vậy, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tổ công tác Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao trong một lần làm việc với gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Ảnh: Đàm Đệ

Trước diễn biến mới này, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết: "Gia đình tôi tôn trọng các quyết định, thông báo này. Hiện nay, chúng tôi đang hết sức mong mỏi cơ quan có thẩm quyền sớm đưa ra kết luận chính thức, khách quan và đúng pháp luật về vụ việc".

"Gia đình tôi mong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm sẽ được thực hiện đến nơi đến chốn, không để xảy ra bất cứ sự khuất tất nào. Chúng tôi hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ, các hành vi vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý công minh, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân", bà Hiền bày tỏ

Bà Hiền cũng bày tỏ tin tưởng: "Khi mọi chứng cứ được đánh giá khách quan, toàn diện, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn".

Như đã thông tin, bà Hiền đã gửi đơn đến Viện KSND tối cao và các cơ quan tố tụng, tố cáo một số cán bộ công an, Viện KSND của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT làm con gái bà tử vong.

Ngày 13/10, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).