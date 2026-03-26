Ngày 26/3, nguồn tin của VietNamNet cho hay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, cơ quan này cũng tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) về tội danh nêu trên.

Các lệnh, quyết định trên đã được VKSND tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 9/4/2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long mà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) là nạn nhân, mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ TNGT nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong Ảnh: Linh An.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, là mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) có đơn gửi đến Viện KSND tối cao và các cơ quan tố tụng, tố cáo một số cán bộ công an, Viện KSND của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT khiến con gái bà tử vong.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao từng nhiều lần tạm đình chỉ rồi phục hồi để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Tiến trình này được xác định là liên quan đến thời hạn điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND tối cao điều tra theo quy định pháp luật.