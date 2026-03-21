Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip, hình ảnh ghi lại cảnh một xe bán tải dừng đỗ chắn lối đi tại xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Khi được nhắc nhở, tài xế bị cho là có thái độ thiếu hợp tác.

Trao đổi với VietNamNet, anh N.X.Đ. (28 tuổi, trú tại xã Quỳ Hợp) cho biết bản thân là người đăng tải đoạn clip, hình ảnh, còn vợ anh là người điều khiển phương tiện.

tài xế xe bán tải dừng đỗ chắn đường, bị tố ‘thiếu hợp tác’. Ảnh: N.Đ

Theo anh Đ., vào khoảng 17h45 ngày 20/3, khi vợ chồng anh di chuyển qua khu vực khối 12 (xã Quỳ Hợp) thì gặp xe bán tải BKS 37C-136.xx dừng, đỗ ở chiều ngược lại, chiếm phần lớn lòng đường, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

“Vợ tôi là lái mới, nếu lùi xe phải đi quãng đường khoảng 150-200m. Chúng tôi đã bấm còi hai lần nhưng không thấy chủ xe. Sau đó, tôi phải vào tận nhà để nhờ di chuyển phương tiện, nhưng người này tỏ thái độ không hợp tác”, anh Đ. phản ánh.

Cũng theo anh Đ., do tài xế xe bán tải có biểu hiện thách thức nên anh đã dùng điện thoại ghi lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội. Khoảng 15 phút sau, người này mới điều khiển phương tiện rời đi.

Anh Đ. cho biết đã gửi phản ánh tới Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Quỳ Hợp.

Đại diện UBND xã Quỳ Hợp xác nhận địa phương đã nắm được thông tin vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội. Công an xã đang vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.