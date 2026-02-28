Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ngay sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Thủy Nguyên đã cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc.

Cụ thể, khoảng 21h50 ngày 25/2, anh Nguyễn Trung Đức (SN 2003, trú phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) đỗ ô tô BKS 15A-683.92 tại lề đường trước nhà số 136 đường Máng Nước, phường Thủy Nguyên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Sau đó, bà Trần Thị Hồng Nhung (SN 1985, trú thôn 3, phường Việt Khê, TP Hải Phòng) – người thuê nhà kinh doanh tại địa chỉ trên – dùng dây cáp khóa hai bánh xe ô tô vào hai xe máy. Hai xe máy được dựng chặn phía sau và bên cửa lái của ô tô.

Anh Đức sau đó gọi ông Trần Tất Lương (SN 1977, bố anh Đức) điều khiển ô tô bán tải BKS 15C-197.45 đến hỗ trợ. Tại đây, bà Nhung xảy ra to tiếng với ông Lương và một số người dân xung quanh.

Khoảng 22h30 cùng ngày, bà Nhung chủ động mở khóa, di chuyển xe máy, không tiếp tục chặn ô tô của anh Đức.

Bà Nhung sau đó đã chủ động mở khóa bánh xe cho anh Đức. Ảnh: Đ.X

Nhận thấy vụ việc có tính chất, diễn biến phức tạp, Công an phường Thủy Nguyên đã mời những người liên quan lên làm việc, lập biên bản vi phạm và thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

