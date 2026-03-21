Tối 20/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố.

Ghi nhận tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy), Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Cầu Giấy tổ chức kiểm tra.

Trong khoảng thời gian từ 20h đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 trường hợp tài xế xe máy vi phạm.

Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện tài xế N.B.V. (SN 1979, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 36F2-01XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,746 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, vượt xa ngưỡng kịch khung theo quy định tại Nghị định 168.

Một trường hợp khác cũng vi phạm ở mức kịch khung là tài xế N.T.A. (SN 1993, quê tại Hưng Yên), với kết quả đo được là 0,456 mg/L khí thở.

Cả hai trường hợp đều bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi: điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Với lỗi này, các tài xế sẽ bị phạt 9 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Cùng thời điểm, tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bình (phường Ngọc Hà), Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe đạp điện công cộng.

Qua kiểm tra, tài xế P.H.T. (SN 1984, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,207 mg/L khí thở. Trình bày với CSGT, người này cho biết do đã uống rượu nên không lái xe, nhưng vì đi bộ về nhà mệt nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt nam tài xế 150 nghìn đồng, đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Cũng tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nữ tài xế P.T.N.L. (SN 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện không gắn biển số, đồng thời vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,054 mg/L khí thở.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn được đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra các tài xế điều khiển nhiều loại phương tiện khác nhau, kể cả xe công cộng và xe đạp.

“Nhiều tài xế cho rằng điều khiển xe đạp hoặc phương tiện công cộng, chuyên dùng sẽ không bị kiểm tra nhưng suy nghĩ đó là sai lầm", đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội khẳng định.