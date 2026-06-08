Chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định của Luật theo Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 21/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại Lào Cai được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho mọi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao.

Điểm nổi bật trong kế hoạch của Lào Cai là việc lấy chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh làm đòn bẩy thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. Thay vì chỉ thực hiện các hình thức cung cấp thông tin truyền thống, tỉnh tập trung xây dựng môi trường số để người dân có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Đây được xem là những "cầu nối" quan trọng giúp đưa thông tin từ cơ quan quản lý đến người dân một cách kịp thời, chính xác.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu đẩy mạnh số hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu; xây dựng, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ việc tra cứu, khai thác của người dân và tổ chức. Khi dữ liệu được số hóa và kết nối trên môi trường mạng, việc tiếp cận thông tin sẽ trở nên dễ dàng hơn, giảm thời gian tìm kiếm, giảm chi phí thực hiện thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan thường xuyên rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, lập danh mục thông tin phải công khai và tổ chức công khai bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm người dân có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là công khai đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin. Các cơ quan, đơn vị phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử của bộ phận tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin, giúp người dân thuận lợi trong quá trình liên hệ, đề nghị cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và nền tảng số, tỉnh cũng chú trọng yếu tố con người. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin, ưu tiên những người có kiến thức pháp luật và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình chuyển đổi số.

Thu hẹp khoảng cách thông tin ở vùng cao

Lào Cai là tỉnh miền núi có địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện đó, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là thực hiện một quy định pháp luật, đây còn là giải pháp góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí và tạo cơ hội phát triển đồng đều giữa các khu vực.

Thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu số và các nền tảng trực tuyến, người dân có thể tiếp cận nhanh hơn các chính sách hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đất đai hay các thủ tục hành chính. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người dân vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế.

Để Luật Tiếp cận thông tin đi vào cuộc sống, kế hoạch của tỉnh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Các sở, ngành, địa phương, đoàn thể sẽ triển khai nhiều hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, bảo đảm người dân hiểu được quyền tiếp cận thông tin của mình cũng như cách thức thực hiện quyền đó.

Cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Theo phân công, Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai kế hoạch. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng, vận hành các nền tảng số, cổng dữ liệu, cơ sở dữ liệu và các kênh thông tin chính thức phục vụ việc cung cấp thông tin cho người dân.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong triển khai Luật Tiếp cận thông tin sẽ tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn thông tin chính thống một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả phổ biến chính sách, từng bước giảm nghèo thông tin và thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh.