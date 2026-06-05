Cầu nối công nghệ, thu hẹp khoảng cách tri thức vùng cao

Ngày 5/6, tại xã Pha Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường và Y Tý tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 6 điểm trường mới cho địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành điểm Trường mầm non Xà Khái Tủng, xã Pha Long.

Các công trình gồm điểm trường Khu Chu Lìn thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lù (xã Y Tý); điểm trường Cùng Lũng thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Gia Khâu; các điểm trường mầm non Xà Khái Tủng, Sín Chải, Sừ Ma Tủng (xã Pha Long) và điểm trường mầm non Séo Phìn Than (xã Trịnh Tường).

Đây đều là những địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập và tiếp cận thông tin của học sinh còn hạn chế. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các điểm trường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học mà còn tạo điều kiện để trẻ em vùng biên được tiếp cận tri thức tốt hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách về giáo dục và thông tin giữa vùng sâu, vùng xa với các khu vực phát triển hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là cầu nối giúp học sinh tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, kỹ năng số và những tri thức mới của xã hội. Vì vậy, đầu tư xây dựng trường lớp ở khu vực biên giới được xem là giải pháp căn cơ để giảm nghèo thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ và tạo cơ hội phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng trường nội trú tại các xã, phường biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo cán bộ là người địa phương ở khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn. Đây là nơi chắp cánh cho ước mơ, môi trường để nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh, khát vọng và lòng yêu nước, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Ông cũng mong muốn Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm, duy trì và ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa đối với khu vực biên giới tỉnh Lào Cai.

Dấu ấn quân hàm xanh và sức mạnh đại đoàn kết

Để toàn bộ 6 điểm trường hoàn thành vượt tiến độ 1,5 tháng so với kế hoạch (khởi công ngày 29/11/2025) là cả một hành trình nỗ lực vượt bậc của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo sát sao các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đồn biên phòng để giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công. Toàn bộ các công trình được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục thiết yếu như phòng học, phòng công vụ, nhà vệ sinh, bếp ăn, hệ thống nước sạch... đáp ứng các tiêu chuẩn trường bán trú theo quy định.

Niềm vui của cô, trò trong ngày khánh thành trường mới.

Dự án có tổng kinh phí xây dựng hơn 13,7 tỷ đồng, nhận được sự hỗ trợ kinh phí lớn từ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành, góp sức của nhân dân địa phương. Đây là biểu tượng của niềm tin, sự đoàn kết và tấm lòng của hậu phương hướng về biên cương Tổ quốc thông qua phong trào “Bộ đội Biên phòng chung tay vì học sinh nghèo nơi biên giới”.

Tỉnh Lào Cai có hơn 950 cơ sở giáo dục với gần 500.000 học sinh; 17 trường phổ thông dân tộc nội trú và 182 trường bán trú, gần 65.000 học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chất lượng giáo dục của tỉnh liên tục được nâng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 điểm trường mới tại các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường và Y Tý không chỉ tạo môi trường học tập khang trang, an toàn cho học sinh vùng cao mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ. Đây là nền tảng quan trọng để giảm nghèo thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.