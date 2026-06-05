UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình ra mắt mô hình “Thôn số” tại thôn 6, xã Yên Bình và thôn 4, xã Bát Xát.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bát Xát tận tình hướng dẫn người dân.

Theo kế hoạch, chương trình ra mắt sẽ diễn ra ngày 8/6 tại xã Bát Xát và ngày 9/6 tại xã Yên Bình. Đây là mô hình điểm nhằm đưa các nền tảng số, dịch vụ số và ứng dụng công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số, giảm nghèo thông tin và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Trong chương trình ra mắt, các địa phương sẽ giới thiệu nhiều nền tảng và tiện ích số phục vụ người dân. Tại xã Bát Xát, người dân sẽ được trải nghiệm các nền tảng số phục vụ chính quyền và cộng đồng, không gian số về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cùng hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối đến các thôn trên địa bàn.

Tại xã Yên Bình, nhiều mô hình mới sẽ được đưa vào vận hành như Trung tâm hỗ trợ công dân số bằng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã; điểm giải quyết thủ tục hành chính tại nhà văn hóa thôn thông qua Cabin AI; các nền tảng quản trị số cấp thôn; mô hình “Trường học số” và không gian thí nghiệm ảo.

Để các công nghệ hiện đại thực sự phát huy giá trị và bám rễ vào đời sống, ngay sau lễ ra mắt, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các đội hình tình nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn, "cầm tay chỉ việc" cho từng người dân tại địa bàn.

Trọng tâm của công tác hỗ trợ là giúp người dân tiếp cận và làm chủ các dịch vụ thiết yếu trên môi trường mạng. Người dân sẽ được hướng dẫn cách thức đăng ký, nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; cách kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID phục vụ cho các giao dịch hành chính và đời sống dân sự.

Bên cạnh đó, các nền tảng giáo dục số, y tế số như ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, sổ sức khỏe điện tử cũng được cài đặt và hướng dẫn chi tiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí cho người dân. Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại các thôn cũng tiếp tục được hỗ trợ, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin đến người dân.

Từ kết quả triển khai thực tế tại xã Bát Xát và xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện các giải pháp công nghệ và quy trình vận hành. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để tỉnh xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình “Thôn số”, “Xã số” ra các địa phương khác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nghèo thông tin bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.