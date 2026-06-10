Tỉnh ủy Lào Cai hôm nay phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự và chỉ đạo hội thảo.

Hội thảo nhận được gần 60 tham luận từ các lãnh đạo Trung ương, nhà khoa học và chuyên gia, tiếp cận từ nhiều góc độ

Phát biểu đề dẫn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, kết thúc năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân Lào Cai đạt 68,3%; chỉ số hài lòng với dịch vụ hành chính thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đây là nền tảng để Trung ương tin tưởng giao Lào Cai thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, với 2 đơn vị được chọn là xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy

Ông Huy khẳng định, quan điểm nhất quán, mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là làm cho cán bộ, đảng viên và người dân "thực sự hài lòng và hạnh phúc trên chính quê hương mình" - hiện thực hóa tâm nguyện Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gửi gắm khi thăm Lào Cai năm 1958, đó là xây dựng tỉnh ngày càng "phồn thịnh và sung sướng”.

Hội thảo nhận được gần 60 tham luận từ các lãnh đạo Trung ương, nhà khoa học và chuyên gia, tiếp cận từ nhiều góc độ: lý luận chủ nghĩa xã hội, kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng, quản trị xã hội, chuyển đổi số và kinh nghiệm thực tiễn địa phương.

7 tiêu chí và lộ trình đến 2045

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, chủ nghĩa xã hội không phải là một mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở.

Ông nhấn mạnh, xã xã hội chủ nghĩa không phải là một mức nông thôn mới cao hơn, mà là mô hình phát triển hài hòa và toàn diện, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, giữa tăng trưởng với công bằng, giữa con người với môi trường. Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phải bắt đầu từ cơ sở, từ xã phường tiến lên tỉnh thành và hợp thành "nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Mỗi xã, phường vững mạnh là một viên gạch xây nên tòa nhà chủ nghĩa xã hội của cả nước.

Mô hình gồm 7 tiêu chí đồng bộ trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ, người dân khá giả, không còn hộ nghèo; tổ chức Đảng trong sạch, chính quyền liêm chính, dân chủ thực chất; đời sống văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc; an sinh xã hội bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau; con người phát triển toàn diện; thượng tôn pháp luật, biên giới vững chắc và môi trường xanh, sạch, phát triển bền vững.

Về lộ trình, mục tiêu đến năm 2030 định hình rõ mô hình, đến năm 2045 nhân rộng, tạo tiền đề thực tiễn để xem xét việc kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giao tỉnh Lào Cai khẩn trương hoàn thiện đề án để trình Bộ Chính trị, với hồ sơ đầy đủ gồm 5 văn bản: đề án, tờ trình, chương trình thực hiện, báo cáo tiếp thu ý kiến và báo cáo đánh giá tác động. Tỉnh ủy được yêu cầu coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn xây dựng mô hình với giảm nghèo bền vững và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.