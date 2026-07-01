Công an TP Cần Thơ cho biết, hành vi cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Ngoài ra, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt hành chính đến 500 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Theo cơ quan công an, tài khoản liên quan có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu; chủ tài khoản còn có nguy cơ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Người vi phạm không chỉ đối mặt với chế tài của pháp luật mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.
Để phòng ngừa vi phạm, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác; không mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền công.
Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền online" trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, tránh trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp.