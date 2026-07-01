Ngày 1/7, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa mời anh N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng đứng tên người này.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện tài khoản ngân hàng của anh N.C.B. có dấu hiệu phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ.

Anh N.C.B làm việc với cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Làm việc với cơ quan công an, anh B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên đã bị một người dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với giá 1 triệu đồng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, chỉ trong năm 2025, tài khoản đứng tên anh N.C.B. đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Hiện Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.