Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh) vào tháng 3 vừa qua.

Hai bị can bị khởi tố về tội "Cướp giật tài sản" gồm Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Tô Văn Bé Mười (56 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang).

Hai bị can Nguyễn Thị Hoa và Tô Văn Bé Mười. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian bị truy tìm, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can trong đường dây dàn cảnh cướp giật quy mô lớn này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/3, tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, TP Cần Thơ), các đối tượng đã phối hợp dàn cảnh để cướp giật dây chuyền của một du khách bằng thủ đoạn tinh vi.

Hiện trường vụ dàn cảnh cướp ở Liên Hoa Bảo Tháp. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi Liên Hoa Bảo Tháp đi vào hoạt động và thu hút đông du khách, nhóm hơn 20 đối tượng đã lợi dụng cảnh đông người để dàn cảnh, cố tình tạo tình huống chen lấn, vây quanh nạn nhân. Trong lúc hỗn loạn, một đối tượng ra tay giật dây chuyền rồi nhanh chóng tản ra nhiều hướng, khiến bị hại khó xác định được người gây án.

Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ An Giang) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp thực hiện các vụ cướp giật được ghi lại trong nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.