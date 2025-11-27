Hôm nay (27/11), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hàng loạt người dân tố giác bà T.T.T.L. (28 tuổi), chủ tiệm trang sức vàng Kim Nguyên Bảo (số 343 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Công an TPHCM xác nhận thông tin này và cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, xử lý đơn tố giác theo quy định.

Tiệm trang sức vàng Kim Nguyên Bảo đã đóng cửa. Ảnh: L.A.

Theo trình bày của những người tố giác, họ biết đến hoạt động mua bán vàng của tiệm Kim Nguyên Bảo thông qua các quảng cáo và livestream trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi đến trực tiếp cửa hàng, họ được nhân viên hướng dẫn tải và thực hiện giao dịch trên ứng dụng có tên “KNB - Trang sức vàng online".

Các khách hàng cho biết nhân viên liên tục thúc giục giao dịch bằng cách đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi. Họ được yêu cầu chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau. Sau khi chuyển khoản, khách được phát biên nhận và được hẹn ngày nhận vàng. Thậm chí, có người từng giao dịch nhiều lần nhưng chỉ thực hiện qua mạng và không được cấp biên nhận.

Ứng dụng KNB mà nhiều người sử dụng mua vàng và có khả năng mất tiền. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Đến hạn nhận vàng như đã cam kết, khi khách hàng thắc mắc phía tiệm vàng viện ra nhiều lý do như: ứng dụng trục trặc, xe giao vàng đến trễ...

Đến ngày 13/11, hàng loạt khách hàng tá hỏa khi phát hiện tiệm vàng Kim Nguyên Bảo bất ngờ đóng cửa, ứng dụng KNB không thể truy cập được và họ cũng không thể liên hệ với chủ tiệm hay bất kỳ nhân viên nào.

Theo trình báo, các nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền từ hàng chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Bà T.T.K.C. (ngụ phường Bình Đông, TPHCM) trình bày bị chiếm đoạt gần 43 triệu đồng khi mua vàng qua ứng dụng KNB từ đầu đến giữa tháng 11 vừa qua.

Bà C. cho biết, nhân viên đã hướng dẫn tải ứng dụng KNB, yêu cầu chuyển khoản theo hướng dẫn và liên tục thúc giục bằng các chương trình ưu đãi như: mua voucher 2 triệu hoặc 10 triệu được khuyến mãi 10% khi mua qua ứng dụng, ưu đãi giảm 1% giá trị nạp tiền vào ứng dụng khi mua voucher.

Mặc dù chỉ giao dịch vài chục triệu đồng, bà C. được hướng dẫn phải thực hiện 6 lần chuyển khoản vào 2 số tài khoản khác nhau của pháp nhân doanh nghiệp.

Tương tự, bà T.T.T.H. (ngụ phường Lái Thiêu, TPHCM) trình bày đã từng giao dịch nhiều lần ở tiệm vàng Kim Nguyên Bảo và được giao vàng đúng hạn. Đầu tháng 11/2025 vừa qua, nhân viên giới thiệu cho bà chương trình khuyến mãi mua voucher và nói rằng bà là khách quen nên không cần nhận biên nhận.

Tổng cộng, bà H. đã chuyển 1,1 tỷ đồng vào 3 số tài khoản khác nhau nhưng đến hẹn mà không nhận được vàng với nhiều lý do.

Chiều 13/11, bà C., bà H. và nhiều khách hàng khác không liên hệ được với bà L. (chủ tiệm) và các nhân viên. Khi đến tận nơi tìm hiểu, họ phát hiện tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đã đóng cửa, sản phẩm đã được dọn sạch và không có nhân viên.